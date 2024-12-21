Власти Казани назвали причину взрыва рядом с жилым комплексом

Казанские власти объяснили взрыв в ЖК работой оперативных служб по ликвидации ЧС Громкий хлопок, прозвучавший в районе жилого комплекса «Арт-Сити», произошел в результате работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки беспилотников.
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