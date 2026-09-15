Sideways movement E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza As the S&P 500 daily chart is waiting on the Fed information later this week I'm expecting a sideways market for Tuesday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым