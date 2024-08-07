Бывший начальник полиции ОМВД по Темрюкскому району получил 12 лет лишения свободы за взяточничество

По данным следствия, Александр Сальников, бывший начальник полиции ОМВД по Темрюкскому району, обвиняется во взяточничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские военные остановили колонну украинской бронетехники, в том числе иностранных моделей
- Верховный суд Карелии признал действия немецко-фашистских захватчиков и финских войск в регионе во время Великой Отечественной войны геноцидом
- Суд в Чувашии лишил российского гражданства иммигранта из Таджикистана
Свежие комментарии