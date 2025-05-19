БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Головоломка «Кубик Рубио»: К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина

Головоломка «Кубик Рубио»: К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина

Президент США выходит на прямой диалог с российским лидером, и не факт, что главной его темой окажется Украина Светлана Гомзикова На фото: государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и президент США Дональд Трамп (Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Шаповалов В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.

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