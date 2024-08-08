Украинца приговорили к 5,5 года за подготовку покушения на экс-главу Мариуполя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил наказание в виде 5,5 года колонии строгого режима агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Николаю Забирко, который готовил теракт против бывшего главы Мариуполя Константина Иващенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии