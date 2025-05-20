Спорит лучше людей – в Европе и США оценили способность нейросети GPT-4 вести дебаты Евгения КомароваЯзыковые модели искусственного интеллекта, вроде нейросети GPT-4, ведут дебаты лучше людей, заявили ученые из Европы и США.
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