Спорит лучше людей – в Европе и США оценили способность нейросети GPT-4 вести дебаты Евгения КомароваЯзыковые модели искусственного интеллекта, вроде нейросети GPT-4, ведут дебаты лучше людей, заявили ученые из Европы и США.