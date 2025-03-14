В Курской области нашли солдат ВСУ с прострелянными головами

Вера смелых

Блин, это что же за журналюга -грамотей пишет?! Заголовок - "прострелЯнными"!... Запомни, по -русски это должно писаться "простреленными". Далее - только хохол мог написать: " над которыми расправились бойцы ВСУ" . РУССКИЙ ДАЖЕ малограмотный напишет :" с которыми расправились бандероваские ВСУки". Там для нас нет бойцов - там враги, боевики, бандеровцы, бандиты, но не бойцы!