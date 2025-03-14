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В Курской области нашли солдат ВСУ с прострелянными головами

В Курской области нашли солдат ВСУ с прострелянными головами

В Курской области нашли солдат, у которых была простреляна голова. Об этом заявил боец с позывным Тарик, его цитирует РИА Новости.

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Комментарии
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Вера смелых
Блин, это что же за журналюга -грамотей пишет?!                                Заголовок - &quot;прострелЯнными&quot;!... Запомни, по -русски это должно писаться &quot;простреленными&quot;.   Далее - только хохол мог написать: &quot; над которыми расправились бойцы ВСУ&quot; . РУССКИЙ ДАЖЕ малограмотный напишет :&quot; с которыми расправились бандероваские ВСУки&quot;. Там для нас нет бойцов - там враги, боевики, бандеровцы, бандиты, но не бойцы!
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