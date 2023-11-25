Подполковник Росгвардии Захар Прилепин два с половиной часа разговаривал с Ксенией Собчак. У интервью уже больше миллиона просмотров.
Прилепин — Урганту: «Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Стеснительные.
Ответить
14 час.
од
олег донсков
Мразь склизкая. Мразь сквозь пальцы протечки и будет светлее грязи. Грязные мысли у человека в кирпич превращаются и могут люди пострадать переубеждая мразь.
Ответить
12 час.
Василий Баранов
Фильм член правительства: "ты против этого, а ты против того и вы вместе. И вы против ... народа!!!!" Вот и весь сказ. Пусть про Познера расскажет... Это его начальник, хотя иван ещё этого не знает???!!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии