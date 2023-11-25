Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Су4ка  ты  гитлеровская, мразь гнойная, как и макаренко, писака  этого пасквиля. ЬТы, паскуда  голубая, не жил в СССР...СССР не мог обесп...
  • Василий Баранов
    Фильм член правительства: "ты против этого, а ты против того и вы вместе. И вы против ... народа!!!!"  Вот и весь ска...Прилепин — Ургант...
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Прилепин — Урганту: «Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван»

Прилепин — Урганту: «Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван»

Подполковник Росгвардии Захар Прилепин два с половиной часа разговаривал с Ксенией Собчак. У интервью уже больше миллиона просмотров.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Стеснительные.
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14 час.
од
олег донсков
Мразь склизкая. Мразь сквозь пальцы протечки и будет светлее грязи. Грязные мысли у человека в кирпич превращаются и могут люди пострадать переубеждая мразь.
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12 час.
Василий Баранов
Фильм член правительства: &quot;ты против этого, а ты против того и вы вместе. И вы против ... народа!!!!&quot;  Вот и весь сказ.  Пусть про Познера расскажет... Это его начальник, хотя иван ещё этого не знает???!!!
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7 час.

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