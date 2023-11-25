Прилепин — Урганту: «Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван»

Мразь склизкая. Мразь сквозь пальцы протечки и будет светлее грязи. Грязные мысли у человека в кирпич превращаются и могут люди пострадать переубеждая мразь.

Василий Баранов

Фильм член правительства: "ты против этого, а ты против того и вы вместе. И вы против ... народа!!!!" Вот и весь сказ. Пусть про Познера расскажет... Это его начальник, хотя иван ещё этого не знает???!!!