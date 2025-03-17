Политика как он...
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Политика как она есть

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Геолог рассказал об образовании нового моря на Африканском континенте

Геолог рассказал об образовании нового моря на Африканском континенте

На Африканском континенте образуется новое море. Об этом сообщил Life.ru геолог Станислав Завацки. По его мнению, к этому ведет процесс, который начался еще до появления человечества на Земле, — Восточно-Африканский разлом.

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