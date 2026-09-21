Euronews: ЕС готов исключить Алишера Усманова из санкционного списка

Евросоюз близок к решению об исключении Алишера Усманова из санкционного списка по запросу Франции. Дипломаты согласовали снятие санкций, если все 27 стран ЕС одобрят это в ближайшие часы.
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