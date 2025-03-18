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В Киеве признали блокировку Венгрией движения Украины в ЕС

Венгрия фактически заблокировала движение Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом в разговоре с Politico заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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