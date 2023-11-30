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Китай

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Континентальный Китай подверг критике администрацию ДПП за воспрепятствование обменам между двумя берегами Тайваньского пролива

Пекин, 29 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду подверг критике администрацию тайваньской Демократической прогрессивной партии /ДПП/ за то, что она препятствуют отправке на Тайвань из провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ статуи широко почитаемой богини-покровительницы моряков Мацзу.

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