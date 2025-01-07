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Зеленского заподозрили в неуверенности в победе

Зеленского заподозрили в неуверенности в победе

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил, что своим интервью подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что сам не верит в то, что у ВСУ есть шансы на успех.

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