Прокуратура защитила трудовые права осужденной в Сегеже

По информации ведомства, в июле прошлого года жительница Сегежи, осужденная за совершение грабежа с применением насилия, не опасного для жизни, отправилась отбывать наказание в одну из коммерческих организаций в своем городе.
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