В пензенской Терновке скорректируют работу светофора

Жители Терновки жалуются на заторы, вызванные неправильной работой светофора на улице Терновского. Одна из пользовательниц Telegram-канала «Пенза Новости» поделилась своим негодованием, отметив, что из-за изменений в работе светофоров движение стало затруднительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии