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В пензенской Терновке скорректируют работу светофора

Жители Терновки жалуются на заторы, вызванные неправильной работой светофора на улице Терновского. Одна из пользовательниц Telegram-канала «Пенза Новости» поделилась своим негодованием, отметив, что из-за изменений в работе светофоров движение стало затруднительным.

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