"Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими"США прямо участвовали в убийстве российских солдат на суверенной российской земле, американские и британские офицеры контролируют все аспекты каждого удара ракетами по Крыму и вглубь РФ — это лишь часть огромного расследования NYT (https://www.
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