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  • саша пупкин
    У него предки явно из эстонии))) 3-х лет не прошло, как его осенило)))Немецкий политик ...
  • Сергей Ковалев
    иными словами - пошли по чужим следам и вляпались. а предки предупреждали!..Мировой войны не ...
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"Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими"

"Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими"

"Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими"США прямо участвовали в убийстве российских солдат на суверенной российской земле, американские и британские офицеры контролируют все аспекты каждого удара ракетами по Крыму и вглубь РФ — это лишь часть огромного расследования NYT (https://www.

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