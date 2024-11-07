Захарова прокомментировала прощальную речь Харрис

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 ноября прокомментировала выступление действующего вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, отметив, что она читала свою речь перед сторонниками с экрана телесуфлера.
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