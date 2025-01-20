В Госдуме России ужесточат правила подготовки медработников

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин проинформировал о том, что в рамках текущего недельного периода парламентарии собираются приступить к рассмотрению проекта закона, который предполагает отмену возможности обучать медработников дистанционно.