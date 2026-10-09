«Вы хотите остановить коррупцию?»: Поплавская высказалась о домашнем аресте гендира парка «Патриот»

Фото: РЕН ТВ / Belkin Sergey/globallookpress.com Уголовное дело о взятках закономерно вызвало у россиян бешенство и требования самого жёсткого наказания.
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