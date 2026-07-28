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ВСУ за неделю убили 57 мирных граждан России. 435 россиян ранены

ВСУ за неделю убили 57 мирных граждан России. 435 россиян ранены

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю с 20 по 26 июля жертвами обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории российских регионов стали почти 60 мирных жителей, а число раненых превысило 430 человек.

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