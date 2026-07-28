ВСУ за неделю убили 57 мирных граждан России. 435 россиян ранены

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю с 20 по 26 июля жертвами обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории российских регионов стали почти 60 мирных жителей, а число раненых превысило 430 человек.