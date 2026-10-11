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Царьград

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Говоря о предательстве Дворковича, Делягин не забыл и об Исинбаевой

Говоря о предательстве Дворковича, Делягин не забыл и об Исинбаевой

Говоря о предательстве Дворковича, Делягин не забыл и об Исинбаевой. Как заметил экономист, бывший вице-премьер России не сразу подал иск в суд Европейского союза, а спустя несколько месяцев после того, как его внесли в санкционный список.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

Дворковича важно было грамотно "эвакуировать", чтобы не замарать его "честное имя" перед Россией, что и было успешно сделано специалистами островного королевства...

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

Ну о Дворковиче понятно ,жид он и в Африке жид, а Исинбаева обменяла всю российскую славу, открестившись от всего в России, на домик за бугром.