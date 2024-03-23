ФСБ: террористы имели связь с Украиной и пытались туда скрыться

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», преступники собирались перейти границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
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