В ДТП с мотоциклом на КАД погибла вокалистка петербургской рок-группы ThornEden

Певица была в шлеме и другой защитной экипировке, но она не спасла В серьезном ДТП с мотоциклом, которое произошло на КАД, погибла 28-летняя Кристина Абушаева – вокалистка петербургской рок-группы ThornEden.
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