После Быкова замуж не выходят...Елена Санаева и Ролан Быков

ПриколистыПолитикаПосле Быкова замуж не выходят...Елена Санаева и Ролан Быков Не зря говорят, что противоположности притягиваются. Так оказалось и в истории любви Елены Санаевой и Ролана Быкова.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинКак много тех, с кем можно лечь в постель… Как мало тех, с кем хочется проснуться… И жизнь плетёт нас, словно канитель… Сдвигая, будто при гадании на блюдце. Мы мечемся: – работа…быт…дела… Кто хочет слышать- всё же должен слушать… А на бегу- заметишь лишь тела… Остановитесь…чтоб увидеть душу. Мы выбираем сердцем – по уму… Порой боимся на улыбку- улыбнуться, Но душу открываем лишь тому, С которым и захочется проснуться.. Как много тех, с кем можно говорить. Как мало тех, с кем трепетно молчание. Когда надежды тоненькая нить Меж нами, как простое понимание. Как много тех, с кем можно горевать, Вопросами подогревать сомнения. Как мало тех, с кем можно узнавать Себя, как нашей жизни отражение. Как много тех, с кем лучше бы молчать, Кому не проболтаться бы в печали. Как мало тех, кому мы доверять Могли бы то, что от себя скрывали. С кем силы мы душевные найдем, Кому душой и сердцем слепо верим. Кого мы непременно позовем, Когда беда откроет наши двери. Как мало их, с кем можно – не мудря. С кем мы печаль и радость пригубили. Возможно, только им благодаря Мы этот мир изменчивый любили. Как много тех, с кем можно лечь в постель, Как мало тех, с кем хочется проснуться…Елена Ульяновавсё было хорошо до той фразы, что всем стало плохо жить в эпоху Горбачёва. а вот не всем. мне например стало лучше. потому что смогла проявить себя, зарабатывать. а не прозябать за 120 руб. клерком. и за границу стало возможно ездить, а раньше даже не мечтала. не надо говорить за всех. стонут те, кто имел "блат" в СССР, а дети простых людей жили ой как не просто. с пустыми полками в магазинах и невозможностью нормально одеться. я уж не говорю про жильёНиколай НикитинПолки опустели в конце перестройки умышленно в интересах прозападников.Елена Ульяновану что вы. они были пустые всё моё детство и юность - 70-е, 80-еКомментировать
Свежие комментарии