Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер проинформировал о том, что западные державы должны и далее наращивать помощь киевскому режиму, хотя подобные действия и могут привести к увеличению накала противостояния.
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