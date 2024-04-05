Рыночная стоимость стейблкоина Ethena (USDe) достигла $2 млрд

Заметным шагом в секторе стейблкоинов стало то, что цифровая валюта Ethena, USDe, стала свидетелем того, как ее рыночная стоимость превысила отметку в 2 миллиарда долларов всего за семь недель после ее создания.
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