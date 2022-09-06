В Китае заявили о скором снятии ограничений в сфере туризма с Россией

В скором времени ожидается снятие ограничений в сфере туризма между Россией и Китаем, которые были связаны с эпидемией коронавируса, в связи с чем туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух государств.
В скором времени ожидается снятие ограничений в сфере туризма между Россией и Китаем, которые были связаны с эпидемией коронавируса, в связи с чем туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух государств.
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