ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области

Украинские боевики продолжают терроризировать мирных граждан, живущих на левом берегу Днепра.За вчерашний день неонацисты выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области.
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