Семак объяснил, зачем «Зенит» подписал Артура

Сергей Семак высказался о приобретении Артура. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании бразильского вингера Артура, отметив, что во многом его брали для того, чтобы закрыть позицию Малкома.
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