Парад павших героев

МГ

Малик Гумеров

"Парадные "коробки" двадцать на десять. 120 шагов в минуту. И 19 дней и ночей через Красную площадь шёл бы этот непрерывный поток павших батальонов" - ВБРОС СОЛДАТА ВРАГА , ОГОЛТЕЛОГО РУСОФОБА !!! И сколько еще такого дерьма .... вылезет из инкубаторов врага ? Автор лживой жалостью к падшим героям , подводит к планам - целям врага = аналогично что - чем вытаскивать занозу с ноги (больно же) лучше сразу отсечь голову ! Как Со лже ницын рисует цифры ! Официальные цифры - 27млн. 20 млн из них это дети , старики , женцины - ГЕНОЦИД УСТРОЕННОЙ ФАШИСТАМИ !!! Автору на них плевать !!! Не отдай советский народ тогда такие цены .... - сегодня не было бы и самой страны и самой нации !!! ВРАГ ПРИШЕЛ УНИЧТОЖИТЬ НАРИЮ - НАРОД - ЦИВИЛИЗАЦИЮ ! ГЛАВНЫЙ ВОПРОС : Как подвиги предков - СОВЕТСКОГО НАРОДА , ценит и бережет сегодняшнее население ! Они совершали подвиги ради будущего , ради детей , внуков и правнуков .... ! Или сегодня , отупленные и зомбированные врагом , ставшие баранами и овечками распластались и лижут сапоги врагу , как , пока , большинство во власти , вся либерастия , вся олигархия , почти вся элитка ..... лижет задницы своим импортным хозяевам !!! ЭТО КОГДА ВРАГ ПРОДОЛЖАЕТ и НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛ ВОЙНУ ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ РУСКУЮ ЦИИВИЛИЗАЦИЮ ! Тогда под масками гитлера , сегодня методами "КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА" , экономическими войнами , через своих солдат бендеровщину , ... и т.д.. по всем сферам жизни проходит линия фронта !!! Советский народ отстоял страну ! А деградировавшая власть , сама все отдала врагу , предав Родину и НАРОД !!! И страну сегодня грабят как колонию , узаконив правила игры ! И будущее народа призрачно ! Народу ни сама страна , ни ее ресурсы не принадлежат ! На них жируют ломехузы !!! Ради этого СОВЕТСКИЙ НАРОД ОТДАЛ ТАКИЕ ЖЕРТВЫ в ВОВну???? СЕГОДНЯ НАРОД РОССИИ СПОСОБЕН ОТСТОЯТЬ РОДИНУ , СЕБЯ .... ???? Война на уничтожение руской цивилизации сегодня идет мощнее и на более высоких приоритетах ведения войн , чем в ВОВ-ну ! Война идет через умы , через фронта ценностей жизни ....! В ВОВ-ну враг пришел уничтожить тебя с оружием в руках ! Сегодня враг вокруг тебя ..... ! Он форматирует твои мозги , насаждает лживые ценности и идеологемы , .... сатанинскую культуру .... и т.д.. Не нужны танки и самолеты ! Оболванил умы - и ты УЖЕ ПОБЕЖДЕН , ТЫ ХОЛОП ВРАГА ... ! ТЫ УНИЧТОЖЕН и ТЫ УЖЕ НЕ СПОСОБЕН ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ !!! Вон хохлы - их враг геноцидит как пушечное мясо , в войне против России .... ! Вместо = ПОВЕРНУТЬ ШТЫКИ И СНЕСТИ - УНИЧТОЖИТЬ ХОЛОПОВ ВРАГА ВО ВЛАСТИ - клоунов , олигархов и пр. нечисть , вернуть себе страну ... ! Увы , тупые мозги не дают адекватности .... !