Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Парад павших героев

Парад павших героев

Исторические деликатесы. Однажды мой отец высказал пронзительную и страшную мысль: В главном параде в честь Дня Победы 24 июня 1945 года участвовало 10 тысяч солдат и офицеров.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Парадные &quot;коробки&quot; двадцать на десять. 120 шагов в минуту. И 19 дней и ночей через Красную площадь шёл бы этот непрерывный поток павших батальонов&quot; - ВБРОС СОЛДАТА ВРАГА , ОГОЛТЕЛОГО РУСОФОБА !!!             И сколько еще такого дерьма .... вылезет  из инкубаторов врага ?                                            Автор  лживой  жалостью  к падшим героям  , подводит  к  планам - целям врага   =  аналогично  что  -  чем вытаскивать занозу с  ноги (больно же)  лучше сразу отсечь голову !                     Как Со лже ницын  рисует цифры !                                                      Официальные цифры - 27млн.      20 млн из них  это  дети , старики , женцины - ГЕНОЦИД УСТРОЕННОЙ ФАШИСТАМИ !!!            Автору на них  плевать !!!                                                                      Не отдай  советский народ  тогда такие  цены .... - сегодня не было бы  и самой страны  и самой нации !!!   ВРАГ ПРИШЕЛ УНИЧТОЖИТЬ НАРИЮ - НАРОД - ЦИВИЛИЗАЦИЮ !                          ГЛАВНЫЙ ВОПРОС :   Как   подвиги предков - СОВЕТСКОГО НАРОДА  , ценит  и бережет сегодняшнее население !     Они совершали подвиги ради будущего , ради детей , внуков и правнуков .... !                                                                                         Или   сегодня , отупленные и зомбированные врагом , ставшие баранами и овечками   распластались и лижут сапоги врагу ,  как  , пока , большинство во власти , вся либерастия , вся олигархия , почти вся элитка ..... лижет задницы своим импортным хозяевам !!!     ЭТО КОГДА  ВРАГ ПРОДОЛЖАЕТ  и НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛ  ВОЙНУ   ЧТОБЫ  УНИЧТОЖИТЬ РУСКУЮ ЦИИВИЛИЗАЦИЮ !        Тогда  под масками  гитлера , сегодня   методами  &quot;КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА&quot; , экономическими войнами , через своих солдат  бендеровщину , ... и т.д.. по всем  сферам жизни проходит линия фронта !!!                                            Советский народ отстоял страну !       А деградировавшая власть , сама все  отдала врагу ,  предав Родину и НАРОД !!!                   И страну сегодня грабят как колонию , узаконив правила игры !       И будущее народа призрачно !    Народу ни сама страна , ни ее ресурсы  не принадлежат !   На них жируют ломехузы !!!                Ради этого  СОВЕТСКИЙ НАРОД  ОТДАЛ ТАКИЕ ЖЕРТВЫ  в ВОВну????                                                                                                 СЕГОДНЯ  НАРОД РОССИИ СПОСОБЕН ОТСТОЯТЬ РОДИНУ  , СЕБЯ .... ????                                                                                              Война на уничтожение руской цивилизации сегодня идет мощнее  и на более высоких приоритетах ведения войн , чем  в  ВОВ-ну !                                                                                                      Война идет через умы , через фронта  ценностей жизни ....!            В ВОВ-ну враг пришел уничтожить  тебя с оружием в руках !           Сегодня  враг  вокруг  тебя ..... !     Он форматирует твои мозги , насаждает  лживые ценности и идеологемы , .... сатанинскую культуру .... и т.д..          Не нужны танки и самолеты !                           Оболванил умы - и ты  УЖЕ ПОБЕЖДЕН , ТЫ ХОЛОП ВРАГА ... !  ТЫ УНИЧТОЖЕН   и  ТЫ УЖЕ НЕ СПОСОБЕН  ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ   !!!                         Вон хохлы - их враг  геноцидит  как пушечное мясо  , в войне против России .... !                                                           Вместо  = ПОВЕРНУТЬ ШТЫКИ  И СНЕСТИ  - УНИЧТОЖИТЬ   ХОЛОПОВ ВРАГА ВО ВЛАСТИ  - клоунов , олигархов и пр. нечисть , вернуть себе страну ... !                     Увы , тупые мозги не дают адекватности .... !
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7 час.
Yak Vit
Упаси, Господи, на фронте от этого &quot;военного гения&quot;! 😠 Один раз он уже себя проявил во всей красе. Хватит, наверное! Лучше уж пусть сидит-досиживает.
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4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
О чем вы? Вы что, неужели ТАМ были лично? Гиркину патроны подносили? Связь устанавливали? Нет?.. Чего ж тогда здесь пиз@дите, батенька? Написали заявление - и вперед, в окопы!.. Ил слабО?
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1 час.

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