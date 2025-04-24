Cyber-гамма на подходе: представлен кроссовер MG Cyber X[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Подконтрольная концерну SAIC компания MG недавно объявила о создании отдельного Cyber-семейства автомобилей, первым представителем которого несколько лет назад стал родстер MG Cyberster.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии