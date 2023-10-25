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"Ну какая легенда?": Соседов поддержал слова Долиной о Шатунове

"Ну какая легенда?": Соседов поддержал слова Долиной о Шатунове

17 октября в московском "Крокус Сити Холле" выступило множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них была и Лариса Долина: певица блестяще исполнила один из хитов Юрия Шатунова, памяти которого и был посвящен концерт.

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