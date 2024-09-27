Собянин: Сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

С помощью таких моделей врачи могут провести своеобразную репетицию операции С начала года для сосудистых центров закупили восемь новейших ангиографов с функцией 3D-моделирования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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