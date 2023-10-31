Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    повесить всех черножопыхСемью мигрантов в...
  • Юрий Хижняк
    Дурак, я-сатирик, заслуженный арт. РФ, Лауреат Всероссийского конкурса и проч.проч. Поэтому у меня хватает юмора на б...Против шоумена Га...
  • Юрий Хижняк
    Рада- цыганка и тут её боль из-за унижения цыган.А виной этому вот такие вот Рады.Против шоумена Га...

Релокантам предстоит важный выбор

Релокантам предстоит важный выбор

ИРИНА  АЛКСНИС Нынешние эмигранты-релоканты будут вынуждены принимать принципиальное решение о собственной судьбе уже в самом скором времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарибян Сусанна
Они свой выбор сделали, а теперь будет, как будет. Но тем, кто возвратится в Россию придётся очень не просто. Для народа они предатели, а народ, хоть и помалкивает, но всё запоминает. Тема евреев  и осуждения этой национальности всегда была в СССР под запретом, и понятно почему: они были во главе власти в стране, во всех командных структурах. Они приложили руку и к развалу СССР. Да и теперь у власти, фамилии вроде русские, а суть то еврейская. Но наступило другое время, многие уехали на землю обетованную. А теперь пошли на преступление, которое для русского народа сродни фашизму и запрет  говорить о них то, что мы думаем, сам собой  отменился. Теперь евреев вновь называют жидами и копят ненависть к ним. Не хотелось бы мне оказаться на их месте.Но это было их решение, теперь  будет как будет.
Ответить
2 д.
Генрих
С фига ли беглецов вообще обсуждать? Струсили? Ну и хрен с ними! Попытаются возвратиться...вот тогда и вывернуть их наизнанку, дабы иным неповадно было. Слишком много внимания уделяем  банальным трусам и предателям. &quot;Звуздунами&quot; и &quot;львицами&quot; они были в прошлом, а ныне всего лишь корм для клопов в Париже или еще где-нить за бугром.
Ответить
2 д.
Natalia Ivanova
А почему релоктанты перебезчики предатели будут что то решать? Это Россия должна закрыть возвращение всякой падали в Россию.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх