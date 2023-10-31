Релокантам предстоит важный выбор

Гарибян Сусанна

Они свой выбор сделали, а теперь будет, как будет. Но тем, кто возвратится в Россию придётся очень не просто. Для народа они предатели, а народ, хоть и помалкивает, но всё запоминает. Тема евреев и осуждения этой национальности всегда была в СССР под запретом, и понятно почему: они были во главе власти в стране, во всех командных структурах. Они приложили руку и к развалу СССР. Да и теперь у власти, фамилии вроде русские, а суть то еврейская. Но наступило другое время, многие уехали на землю обетованную. А теперь пошли на преступление, которое для русского народа сродни фашизму и запрет говорить о них то, что мы думаем, сам собой отменился. Теперь евреев вновь называют жидами и копят ненависть к ним. Не хотелось бы мне оказаться на их месте.Но это было их решение, теперь будет как будет.