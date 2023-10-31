ИРИНА АЛКСНИС Нынешние эмигранты-релоканты будут вынуждены принимать принципиальное решение о собственной судьбе уже в самом скором времени.
Релокантам предстоит важный выбор
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Они свой выбор сделали, а теперь будет, как будет. Но тем, кто возвратится в Россию придётся очень не просто. Для народа они предатели, а народ, хоть и помалкивает, но всё запоминает. Тема евреев и осуждения этой национальности всегда была в СССР под запретом, и понятно почему: они были во главе власти в стране, во всех командных структурах. Они приложили руку и к развалу СССР. Да и теперь у власти, фамилии вроде русские, а суть то еврейская. Но наступило другое время, многие уехали на землю обетованную. А теперь пошли на преступление, которое для русского народа сродни фашизму и запрет говорить о них то, что мы думаем, сам собой отменился. Теперь евреев вновь называют жидами и копят ненависть к ним. Не хотелось бы мне оказаться на их месте.Но это было их решение, теперь будет как будет.
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2 д.
Генрих
С фига ли беглецов вообще обсуждать? Струсили? Ну и хрен с ними! Попытаются возвратиться...вот тогда и вывернуть их наизнанку, дабы иным неповадно было. Слишком много внимания уделяем банальным трусам и предателям. "Звуздунами" и "львицами" они были в прошлом, а ныне всего лишь корм для клопов в Париже или еще где-нить за бугром.
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2 д.
Natalia Ivanova
А почему релоктанты перебезчики предатели будут что то решать? Это Россия должна закрыть возвращение всякой падали в Россию.
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1 д.
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