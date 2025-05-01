Террорист из «Крокуса» признался, что намеренно сбил ребенка

Фигурант уголовного дела по теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) намеренно сбил ребенка на переходе при попытке скрыться.
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