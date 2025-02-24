Нетакусики недовольны Mecha Break из-за красивых женщин, а проект рвет чарты попу...

Нетакусики недовольны Mecha Break из-за красивых женщин, а проект рвет чарты популярности — ворваться на ОБТ можно прямо сейчасРазработчики меха-экшена Mecha Break из Seasun Games запустили ОБТ своего проект, в котором могут принять участие все желающие прямо сейчас.
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