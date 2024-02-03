Линда Евангелиста показала шрамы от мастэктомии в фотосессии для Zeit Magazine

Линда Евангелиста стала героиней нового номера журнала Zeit Magazine. Супермодель снялась в преимущественно черно-белой фотосессии авторства Кэсс Берд, представ в нескольких образах, составлять которые помогала стилист Кейтлин Грэй.
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