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В томатах нашли вещество, заставляющее печень сжигать лишний жир

В томатах нашли вещество, заставляющее печень сжигать лишний жир

В обычных помидорах обнаружили потенциального союзника в борьбе с жировой болезнью печени. Ученые Университета Тафтса выяснили, что содержащийся в томатах фитоен может переключать работу печени с накопления лишнего жира на его сжигание.

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