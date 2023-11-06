Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander S
    Этих совесть не замучает, они не знают, что это такоеПредатели с оборо...
  • Вовладар Даров
    России это ненадоСША пригласили Ро...
  • Silver Kont
    Вопрос в том , сколько проживёт, а то совесть замучает, сердце встанет.... Было же такое с с одним ублюдком, соратник...Предатели с оборо...

Армия Израиля вступила в первый «бой в космосе» — The Telegraph

Армия Израиля вступила в первый «бой в космосе» — The Telegraph

Израиль на этой неделе использовал свою систему противовоздушной обороны Arrow и сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что можно назвать первым боевым столкновением, произошедшим в космосе, сообщает The Telegraph.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх