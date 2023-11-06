Армия Израиля вступила в первый «бой в космосе» — The Telegraph

Израиль на этой неделе использовал свою систему противовоздушной обороны Arrow и сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что можно назвать первым боевым столкновением, произошедшим в космосе, сообщает The Telegraph.
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