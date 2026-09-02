Путин максимально доходчиво поставил точку. Мобилизации в России не будет

Президент России Владимир Путин однозначно и четко высказался о мобилизации в России, а точнее, о многочисленных слухах на предмет того, что она якобы может начаться осенью 2026 года, сразу после выборов в Госдуму.
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