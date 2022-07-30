Эксперт Люй: поездка Пелоси на Тайвань без поддержки администрации Байдена невозможна

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться только при поддержке администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться только при поддержке администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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