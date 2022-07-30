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Эксперт Люй: поездка Пелоси на Тайвань без поддержки администрации Байдена невозможна

Эксперт Люй: поездка Пелоси на Тайвань без поддержки администрации Байдена невозможна

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться только при поддержке администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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