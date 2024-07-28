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Набоков о «Металлурге»: «У нас одна цель – Кубок Гагарина. Хотим выигрывать и показывать хороший хоккей»

– Уже ждем начало сезона, хотим выигрывать и показывать хороший хоккей. – Пойдете за вторым Кубком Гагарина подряд? – Конечно.

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