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Новости Липецка

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Исследование показало влияние питомцев на покупательские привычки россиян

Исследование показало влияние питомцев на покупательские привычки россиян

Исследование «Х5 Медиа» показало, что владельцы питомцев чаще совершают спонтанные покупки и используют онлайн-доставку в 1,3 раза чаще, чем те, у кого животных нет.

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