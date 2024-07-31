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Врач объяснила, чем опасны магнитные бури для метеозависимых людей

Врач объяснила, чем опасны магнитные бури для метеозависимых людей

Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что магнитные бури оказывают наибольшее воздействие на людей с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями, а также на пожилых людей и тех, кто чувствителен к изменениям погоды.

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