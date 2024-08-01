В Татарстане единовременная выплата контрактникам с 1 августа увеличится до 1,7 млн рублей

На службу Родине по зову сердца. Сегодня республика направила в зону СВО новую группу добровольцев. Есть среди них и те, кто специально приехал из другого региона, чтобы заключить контракт именно в Татарстане.
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