Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинских военных сдаться в плен российским бойцам, чтобы спасти свою жизнь.
Кадыров посоветовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы выжить
Комментарии
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Леонид Руси
Это логично... Но есть ублюдки, которые просто тупо любят убивать и истязать. И наша задача их истребить
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12 час.
Ole Ole
Было видео, как пара украинских солдатиков сдаются, крича издалека "сдаёмся". Суровый голос нашего пробурчал "своим не сдаются". Наши реально жалеют одураченных, пойманных на фарш пацанов....
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11 час.
Алексей Васильев
Я думаю, что эти все пересчитаны и свою пулю получат. А нормальных нужно спасти.
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9 час.
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