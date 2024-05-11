Кадыров посоветовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы выжить

Леонид Руси Это логично... Но есть ублюдки, которые просто тупо любят убивать и истязать. И наша задача их истребить

Ole Ole Было видео, как пара украинских солдатиков сдаются, крича издалека "сдаёмся". Суровый голос нашего пробурчал "своим не сдаются". Наши реально жалеют одураченных, пойманных на фарш пацанов....