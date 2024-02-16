Поисковики Карелии приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Проверить свои творческие способности смогут дети и молодежь Карельские поисковики приглашают юных художников с семи до 18 лет принять участие в новом Всероссийском патриотическом конкурсе рисунков «Герои среди нас».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии