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ИА Регнум

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В Петербурге мужчина напал с ножом на женщину, которая пила кофе на лавочке

В Петербурге мужчина напал с ножом на женщину, которая пила кофе на лавочке

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на женщину, которая пила кофе на лавочке в парке. Об этом 13 сентября сообщила подруга жертвы в соцсетях, прикрепив видео, снятое сразу после происшествия.

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