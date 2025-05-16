Журавль в небе. В Хакасии отстреляли журавля, лебедя и огарь

Браконьер попал в поле зрения охотинспекторов во время проведения очередного рейда Сезон весенней охоты продолжается в Хакасии, где не обошлось без ЧП в Ширинском районе: на озере Сухой Иткуль были отстреляны пернатые, охота на которых запрещена, сообщается на сайте Минприроды.
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