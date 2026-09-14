yeah so here - spring right ? panic gap over the weekend E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr THere was the panic gap over the weekend BUT i did expect it to go down now let see follow through - CRWD DELL HPE PLTR and others did some GAP DOWN reverse action so if you caught them - good on you mate :D .
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